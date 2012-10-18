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亚洲 | 2012年 10月 18日 星期四 18:34 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶上涨,中国数据提供支撑

路透东京10月18日电---东京工业品交易所(TOCOM)主要期胶合约周四连续第三个交易日上涨,之前中国经济数据暗示这个全球最大橡胶消费国的经济企稳.

中国或在7-9月间结束了七个季度的经济增速下滑态势,但交易商称,除非美元兑日圆突破80,否则橡胶价格不太可能上涨太多.

"我们在密切关注日圆/美元汇率,"一位交易员说,"日圆/美元汇率在80左右时,我们认为市场不会较目前水准升高太多."

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