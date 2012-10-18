欧洲已公布经济指标--2012/10/18

英股业绩：英美资源全年核心获利跳升25%，将于2017年底前恢复派息
路透伦敦2月21日 - 全球矿业巨头英美资源周二公布，公司全年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)跳升25%，净债务减少34%，并表示将在2017年底前恢复派息。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%)
国内生产总值(GDP):
英国 第二季 -0.4-f -0.3-@-f -0.5-f
德国 第二季 +0.3-@-f +0.5-@-f +0.5-u-f
法国 第二季 持平-f 持平 +0.2-f
意大利 第二季 -0.8-f -0.8-f -2.6-f
消费者物价指数(CPI):
英国 9月 +0.4 +0.5 +2.2
德国 9月 持平-f +0.4-f +2.0-f
法国(HICP) 9月 -0.3 +0.7 +2.2
意大利(HICP) 9月 2.1-f -1.7-f +3.4-f
生产者物价指数(PPI):
英国 9月 +0.5 +0.5-r +2.5
德国 8月 +0.5 持平 +1.6
法国 8月 +1.2 +0.4 +2.6
意大利 8月 +0.7 -0.1 +2.7
失业率: 当月(季)% 上月(季)%
英国 8月 4.8-@-p 4.8-@-f
德国 9月 6.8-@ 6.8-@
法国 第二季 10.2-@ 10-@-r
意大利 8月 10.7-@ 10.7-@
(注:p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整)(完)
--整理 田建华; 审校 郑茵
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS] 全球主要国家[ECI/ALLCN]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透伦敦2月21日 - 全球矿业巨头英美资源周二公布，公司全年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)跳升25%，净债务减少34%，并表示将在2017年底前恢复派息。
路透2月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，房地产开发商 Esse Commerce Development和Redin Property Investment正寻求42亿台 币(1.36亿美元)五年期贷款，为位于台北大直地区的英迪格酒店项目的建 设筹资。 国泰世华商业银行为该笔贷款的牵头行兼簿记行，贷款利率为较一年 期邮政储金利率加码110-120个基点。 银行受邀分层次参贷： 承贷10亿台币者，获得牵头行兼簿记行头衔和15个基点的前端费；承 贷5-9.99亿台币者，获得协办行头衔和10个基点的前端费；承贷3-4.99亿 台币者，获得参贷行头衔和5个基点的前端费。银行回覆截止日期是3月17 日。 所涉地块将做为担保品，Esse Commerce董事长为担保人。 Esse Commerce和Redin Property最近一次涉足贷款市场是在2012年5 月，当时寻求33.2亿台币五年期贷款，国泰世华商业银行亦为该笔贷款的 牵头行兼簿记行。(完) (编译 王琛；审校 龚芳)
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9