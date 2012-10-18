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亚洲 | 2012年 10月 18日 星期四 19:04 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货收高,洪水威胁和中美经济数据提振大盘

路透吉隆坡10月18日电---周四马来西亚棕榈油期货收高,因关于主要种植区域或发生洪水将冲击产量的担忧增加,另外中国和美国公布一系列数据显示全球经济成长趋势无虞.

一些投资者在下周穆斯林宰牲节(Eid al-Adha)之前进行空头回补,也给予市场一些支撑.

"市场应会继续走高,"当前一商品经纪公司交易员称,"预计会发生洪水,因未来将是多雨天气."

其补充称,"我预计当前或下周有一些空头回补--下周将是宰牲节."

指标1月棕榈油合约FCPOc3上涨1%,收报每吨2,496马币(林吉特).

总成交量为34,274口,高于通常的25,000口,因对冲仓位的交易员增多.(完)

--编译 田建华;审校 郑茵

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