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亚洲 | 2012年 10月 18日 星期四 18:56 BJT

〔亚洲橡胶〕10月18日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透10月18日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

*10月 256.8 18 - -

*11月 256.3 45 - -

*12月 258.5 21 258.0 1

* 1月 261.0 101 260.9 17

* 2月 263.3 212 263.0 47

* 3月 265.4 4149 264.7 924

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 郑茵;审校 田建华

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