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货币新闻 | 2012年 10月 18日 星期四 19:29 BJT

〔美股业绩〕摩根士丹利第三季持续经营业务每股亏损0.55美元

路透8月18日电---摩根士丹利(MS.N)公布,

* 第三季持续经营业务每股亏损0.55美元

* 第三季按照巴塞尔1号协议计算的一级资本充足率约为16.7%,上季度末为17.1%

* 第三季扣除负面债务估值调整(DVA)的净营收为76亿美元,上年同期为64亿美元

* 汤森路透I/B/E/S预估摩根士丹利第三季营收63.6亿美元

* 汤森路透I/B/E/S预估摩根士丹利第三季每股盈余为0.24美元.(完)

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