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货币新闻 | 2012年 10月 18日 星期四 19:53 BJT

〔巴西央行〕称将继续对短期通胀趋势保持警惕--10月会议记录

路透巴西利亚10月18日电---巴西央行发表10月会议记录称,

* 在作出利率决定时考虑了通胀风险平衡,经济活动复苏和全球环境的复杂性

* 将继续对短期通胀趋势保持警惕

* 结构性改革将导致中性利率水准下移

* 国内需求显得颇为强劲

* 全球金融稳定所面临的风险仍然很高

* 国内需求将受到近期政策举措的影响,后者的效果具有滞后性.(完)

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