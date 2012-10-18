版本:
中国
市场报道 | 2012年 10月 18日 星期四 20:41 BJT

〔表格〕美国10月11日止当周农作物出口销售报告--USDA

路透华盛顿10月18日电---美国农业部(USDA)周四公布10月11日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):

当周约定销售净变动 -----新销售----- ---累计约定销售---

本年度 下年度 本年度 下年度 本年度 上年度

------------------------------------------------------------------

小麦 410.0 0.0 454.8 0.0 13,770.9 15,550.9

大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 119.8 81.5

玉米 166.7 0.0 189.6 0.0 10,600.2 20,130.8

高粱 25.0 0.0 25.0 0.0 646.1 515.7

大豆 523.4 1.8 611.5 3.6 24,491.9 18,084.6

豆粕 143.5 2.5 144.4 2.5 3,346.8 2,547.9

豆油 24.6 0.0 25.1 0.0 227.0 81.6

皮马棉 2.7 0.0 4.9 0.0 286.6 371.5

陆地棉 206.2 13.2 225.3 13.2 5,651.8 6,744.1

稻米 31.3 0.0 31.4 0.0 886.5 990.1 (完)

浏览美国农业部报告全文,请点选USDA22;相关中文新闻请点选[USDA-CMN]

--编译 田建华;审校 郑茵

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐