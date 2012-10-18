〔表格〕美国10月11日止当周农作物出口销售报告--USDA

英股业绩：英美资源全年核心获利跳升25%，将于2017年底前恢复派息
路透伦敦2月21日 - 全球矿业巨头英美资源周二公布，公司全年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)跳升25%，净债务减少34%，并表示将在2017年底前恢复派息。
路透华盛顿10月18日电---美国农业部(USDA)周四公布10月11日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):
当周约定销售净变动 -----新销售----- ---累计约定销售---
本年度 下年度 本年度 下年度 本年度 上年度
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小麦 410.0 0.0 454.8 0.0 13,770.9 15,550.9
大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 119.8 81.5
玉米 166.7 0.0 189.6 0.0 10,600.2 20,130.8
高粱 25.0 0.0 25.0 0.0 646.1 515.7
大豆 523.4 1.8 611.5 3.6 24,491.9 18,084.6
豆粕 143.5 2.5 144.4 2.5 3,346.8 2,547.9
豆油 24.6 0.0 25.1 0.0 227.0 81.6
皮马棉 2.7 0.0 4.9 0.0 286.6 371.5
陆地棉 206.2 13.2 225.3 13.2 5,651.8 6,744.1
稻米 31.3 0.0 31.4 0.0 886.5 990.1 (完)
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--编译 田建华;审校 郑茵
路透伦敦2月21日 - 全球矿业巨头英美资源周二公布，公司全年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)跳升25%，净债务减少34%，并表示将在2017年底前恢复派息。
路透2月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，房地产开发商 Esse Commerce Development和Redin Property Investment正寻求42亿台 币(1.36亿美元)五年期贷款，为位于台北大直地区的英迪格酒店项目的建 设筹资。 国泰世华商业银行为该笔贷款的牵头行兼簿记行，贷款利率为较一年 期邮政储金利率加码110-120个基点。 银行受邀分层次参贷： 承贷10亿台币者，获得牵头行兼簿记行头衔和15个基点的前端费；承 贷5-9.99亿台币者，获得协办行头衔和10个基点的前端费；承贷3-4.99亿 台币者，获得参贷行头衔和5个基点的前端费。银行回覆截止日期是3月17 日。 所涉地块将做为担保品，Esse Commerce董事长为担保人。 Esse Commerce和Redin Property最近一次涉足贷款市场是在2012年5 月，当时寻求33.2亿台币五年期贷款，国泰世华商业银行亦为该笔贷款的 牵头行兼簿记行。(完) (编译 王琛；审校 龚芳)
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9