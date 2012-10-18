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市场报道 | 2012年 10月 18日 星期四 22:10 BJT

〔美国热股〕诺基亚再度出现季度亏损,早盘股价下跌2.38%

路透10月18日电---诺基亚NOK1V.HE(NOK.N)周四公布财报,再度出现季度亏损,且现金准备缩水,但财报数字优于市场预期.诺基亚下个月将推出新款智能手机,希望重新从苹果和三星手中赢回市场占有率.[ID:nST0566381]

在周四早盘交易中,诺基亚股价急跌2.38%,报2.87美元.(完)

--编译 于春红;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

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