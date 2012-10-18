〔欧元债市〕西班牙公债收益率降至六个半月低位,因标售需求强劲

* 西班牙公债收益率跌至六个半月低位,之前进行公债标售

* 10年期西班牙公债标售需求强劲,提振市场人气

* 对西班牙和成长的谨慎情绪仍然支撑德债

路透伦敦10月18日电---西班牙公债收益率周四降至六个半月低位,之前该国公债标售成功,反应在穆迪周二决定不调降西班牙评等至垃圾级后,投资者对该国公债的需求改善.

今日进行46亿欧元公债标售的亮点是10年期标售获强劲需求,这使该国长期公债的发行量超过近期的标售,且标售得标利率为1月以来最低.

对西班牙而言,在当前形势下标售长期公债是一大成功.深度衰退和高昂的借贷成本将西班牙推到需求寻求救助的边缘,并限制了该国近期发行公债筹资的能力,使其多数时候只能发行短期债券.

标售结束后,10年期西班牙公债收益率ES10YT=TWEB跌11个基点,至5.39%,延续了收益率周三回落30个基点的跌势,触及4月初以来最低.

尽管形势改善,但西班牙救助仍被视为不可避免,且穆迪在本周表示,西班牙求助和随之激活欧洲央行购债计划是其决定维持西班牙投资评级的主要原因.

Nordea的首席分析师Niels From表示,"西班牙债市要继续上扬,需要有明确的信号显示,接近达成救助方案...更接近激活欧洲央行购债计划."

在未来两天的欧盟峰会上发出这样信号的可能性不高.有关西班牙问题的讨论已不再是此次峰会的重点,峰会关注的焦点为建立泛欧洲银行业联盟.

这使部分投资者对放弃避险德债持谨慎态度.德债期货FGBLc1收高7个跳动点,报139.82,盘中走势震荡.

10年期德债收益率DE10YT=TWEB目前为1.63%,Nordea的From预计,年底将为1.75%,欧元区的基本经济问题将限制西班牙救助相关的德债卖盘.(完)

--编译 母红;审校 李军

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