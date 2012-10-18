〔全球金市〕金价回落,因股市走低和欧洲的不确定性

* 在欧盟峰会前,德法两国在关键问题上意见不一

* 美国期货未平仓合约减少,价格波动性降低

* 印度实货需求减弱,因卢比走软

路透纽约10月18日电---金价周四走低,因美国股市回落,且德法两国抗击欧债危机承诺的不确定性导致金市在近期攀升后进行盘整.

金价走低,受美元兑欧元走强拖累.在欧盟峰会举行前,德法两国在加强欧盟对成员国预算的控制,以及其他一些问题上意见相左.

金价跟随标普500指数的表现,数据显示上周初请失业金人口人口增加后,美国股市回落.今日稍早公布的数据显示,中国经济增长连续第七个季度放缓,但其他数据直指年底将温和反弹.

金市看似已消化了与美国联邦储备理事会(FED,美联储)9月推出新一轮货币刺激相关的乐观情绪,分析师称.尽管金价近期有所回调,但仍较8月中触及的水平高出150美元.

"在无任何重大驱动因素的情况下,金价将继续走软,测试下档水平",因最近的买家可能缺乏耐心等待下一轮涨势,PVM Futures的经纪Carlos Perez-Santalla表示.

1829GMT时,现货金XAU=跌0.4%,报1,742.50美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期金GCZ2挫8.30美元,报1,744.70美元,路透初步数据显示,成交量较30日均值低40%.

黄金期货未平仓合约本周减少3%,分析师称这是基金结清仓位,转投股市等表现更好资产的迹象.

黄金30日隐含波动率GCATMIV周三跌13%,至近15个月低位.

本周交易区间料狭窄,因COMEX-11月期权合约将于本周到期,且在1,750美元的目前水平附近有大量未平仓合约,多伦多道明银行的策略师在一份报告中称.

另一个打压金价的因素是,高盛对油价发出悲观预期.该公司预计,油价超级周期结束,逆转多年来的看涨预期,称美国和加拿大非常规石油供应增加.

其他金属中,现货白银XAG=跌1%,报32.83美元,跟随金价走低.

分析师称,印度黄金进口商的需求周四看似消退,因印度卢比走软推高国内金价.

铂金系金属中,现货铂金XPT=跌1.1%,报1,640.74美元,现货钯金XPD=上扬0.8%,至643.50美元.

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最新价格/ 当日 当日 当前

结算价 变动 涨跌% 日低 日高 成交量

COMEX黄金期货 GCQ2 1744.70 -8.30 -0.5 1739.00 1753.40 92,928

COMEX白银期货 SIN2 32.868 -0.364 -1.1 32.745 33.325 26,684

COMEX铂金期货 PLN2 1643.70 -26.80 -1.6 1643.00 1677.80 8,824

COMEX钯金期货 PAU2 647.20 -6.20 -0.9 645.15 655.60 1,974

现货金 XAU= 1742.50 -7.19 -0.4 1738.80 1751.79

现货银 XAG= 32.830 -0.330 -1.0 32.760 33.280

现货铂金 XPT= 1640.74 -18.46 -1.1 1643.50 1669.74

现货钯金 XPD= 643.50 -5.10 -0.8 647.77 653.50

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 母红;审校 李军

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=