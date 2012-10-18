〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货连升第三日,因现货价格坚挺和逢低买盘

路透10月18日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上扬2%,为一个月来最大单日涨幅,因美国收割即将结束,农户销售放缓,使现货市场表现强劲.

在近月大豆期货Sc1周一跌至15美元之下的三个半月低位后,本周市场出现逢低承接和技术性买盘.

数据显示,中国经济长达七个季度的放缓趋势可能触底,该消息为大豆期货提供支撑,同时推动亚洲和全球股市上扬.

12月豆油期货BOZ2攀升2.5%,为两个月来最大单日涨幅,也是一个月以来首次收在20日移动均线之上,因投资者认为市场超卖.

美国农业部报告称,上周出口销售大豆525,200吨(523,400吨为2012/13年大豆),低于市场预估的65-85万吨.

美国农业部报告称,上周出口销售豆粕146,000吨(143,500吨为2012/13年豆粕),低于市场预估的15-25万吨.美国农业部报告称,上周出口销售豆油24,600吨,高于市场预估的1-1.5万吨.

指标CBOT-11月大豆合约SX2升36-1/4美分,报每蒲式耳15.45-1/2美元.

12月豆粕合约SMc1收高8.60美元,报每短吨463.30美元.

12月豆油合约BOc1收升1.27美分,报每磅52.30美分.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为258,315口,豆粕期货为51,180口,豆油期货为108,022口.

以下为CBOT农产品期货在1920 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 760.75 15.25 2.1% 17.7%

CBOT大豆Sc1 1545.50 36.25 2.4% 29.0%

CBOT豆粕SMc1 463.30 8.60 1.9% 49.7%

CBOT豆油BOc1 52.30 1.27 2.5% 0.4%

CBOT小麦Wc1 868.50 12.25 1.4% 33.1%

CBOT稻米RRc1 1492.50 -21.00 -1.4% 2.2%

EU小麦BL2H0 260.00 3.50 1.4% 28.4%

NYMEX原油期货CLc1 91.98 -0.14 -0.2% -6.9%

道琼工业指数.DJI 13,530 -27 -0.2% 10.7%

现货金XAU= 1741.10 -8.59 -0.5% 11.3%

欧元/美元EUR= 1.3058 -0.0059 -0.4% 0.9%

美元指数.DXY 79.4020 0.3860 0.5% -1.0%

波罗的海

干散货指数.BADI 989 -10 -1.0% -43.1%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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