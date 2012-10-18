〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货连升第三日,因现货价格坚挺和逢低买盘

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月21日
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9
路透10月18日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上扬2%,为一个月来最大单日涨幅,因美国收割即将结束,农户销售放缓,使现货市场表现强劲.
在近月大豆期货Sc1周一跌至15美元之下的三个半月低位后,本周市场出现逢低承接和技术性买盘.
数据显示,中国经济长达七个季度的放缓趋势可能触底,该消息为大豆期货提供支撑,同时推动亚洲和全球股市上扬.
12月豆油期货BOZ2攀升2.5%,为两个月来最大单日涨幅,也是一个月以来首次收在20日移动均线之上,因投资者认为市场超卖.
美国农业部报告称,上周出口销售大豆525,200吨(523,400吨为2012/13年大豆),低于市场预估的65-85万吨.
美国农业部报告称,上周出口销售豆粕146,000吨(143,500吨为2012/13年豆粕),低于市场预估的15-25万吨.美国农业部报告称,上周出口销售豆油24,600吨,高于市场预估的1-1.5万吨.
指标CBOT-11月大豆合约SX2升36-1/4美分,报每蒲式耳15.45-1/2美元.
12月豆粕合约SMc1收高8.60美元,报每短吨463.30美元.
12月豆油合约BOc1收升1.27美分,报每磅52.30美分.
今日CBOT大豆期货的预估成交量为258,315口,豆粕期货为51,180口,豆油期货为108,022口.
以下为CBOT农产品期货在1920 GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米Cc1 760.75 15.25 2.1% 17.7%
CBOT大豆Sc1 1545.50 36.25 2.4% 29.0%
CBOT豆粕SMc1 463.30 8.60 1.9% 49.7%
CBOT豆油BOc1 52.30 1.27 2.5% 0.4%
CBOT小麦Wc1 868.50 12.25 1.4% 33.1%
CBOT稻米RRc1 1492.50 -21.00 -1.4% 2.2%
EU小麦BL2H0 260.00 3.50 1.4% 28.4%
NYMEX原油期货CLc1 91.98 -0.14 -0.2% -6.9%
道琼工业指数.DJI 13,530 -27 -0.2% 10.7%
现货金XAU= 1741.10 -8.59 -0.5% 11.3%
欧元/美元EUR= 1.3058 -0.0059 -0.4% 0.9%
美元指数.DXY 79.4020 0.3860 0.5% -1.0%
波罗的海
干散货指数.BADI 989 -10 -1.0% -43.1%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
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--编译 母红;审校 利棣儿
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9
2月21日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1港元=0.88719 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.59 7.87 2.52 南玻 12.14 6.11 2.24 深康佳 4.62 2.81 1.85 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠
路透首尔2月21日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0723GMT，外资在韩国股市买超1,2 13亿韩元；外资连续第四日买超，累计买超金额为6,305亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月21日 121.3 158.3 -319.3 ^2 月20日 53.3 -209.7 103.2 2 月17日 290.3 148.5 -484.1 2 月16日 165.6 -265.4 42.6 2 月15日 -28.7 159.1