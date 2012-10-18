〔美国股市〕谷歌业绩被提前发布重创科技股,拖累美股全面走低

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月21日
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9
* 谷歌重挫2%,其业绩在午盘意外被发布
* 标普500指数的10大类股中七类上扬,抵消科技股跌势
* Verizon和Travelers在公布业绩后攀升
* 道指收跌0.12%,标普500指数收挫0.27%,Nasdaq指数回落0.95%
路透纽约10月18日电---美国股市周四下跌,因谷歌公布的业绩令投资人失望,重创科技股.因操作失误,谷歌业绩在日内被提早发布.
谷歌股价重挫8%,为1月20日以来最大单日跌幅,收报695美元,之前公布的第三季业绩显示,获利和营收均不及预期.谷歌在1650GMT暂停交易,于1920GMT恢复交易.
谷歌股价因业绩在午盘意外被发布而重挫,对标普500指数构成最大拖累.科技股受创,标普500指数信息技术分项指数.GSPT下跌1.53%.国际商业机器公司(IBM.N)昨日公布的业绩也令市场失望,该股今日急跌2.8%,收报194.96美元.拖累道指走低.
"谷歌业绩事件对市场造成巨大冲击,科技股受创尤为沉重,"Dearborn Partners的董事总经理Paul Nolte表示,"谷歌延续了之前数家科技公司业绩低迷的势头.但未见其他板块出现同样低迷的表现."
美国财产保险公司Travelers (TRV.N)劲升3.6%,报73.94美元,对道指的提振最大,之前该公司公布季度营收创纪录.
Verizon Communications Inc(VZ.N)收涨2.4%,报45.78美元,因该公司报告录得创纪录获利. Verizon将此归因于无线业务,且该公司公布的营收略超预期.
摩根士丹利(MS.N)周四报告经调整后的获利超预期,因债券交易业务提振营收.但该股收跌3.8%,报17.79美元.
科技股为今日迄今表现最差的类股,但标普500指数的10大类股中,有七类上扬.
总体而言,目前已有19%的标普500指数成份股企业公布业绩,根据汤森路透数据,预计标普500指数成份股企业的季度获利同比将下降1.5%,好于之前预期的下降3%.
收盘后,微软(MSFT.O)公布会计年度首季获利下降,受累于使用视窗操作系统的电脑销售减少.微软股价盘后回落1.2%.该股常规交易时段收跌0.3%,报29.50美元.
Philip Morris International (PM.N)也将在今日盘后公布业绩.
周四公布的疲弱就业数据也重压市场.上周初请失业金人口增至388,000,较分析师预期高出3.2万人.一位劳工部官员称,看似是州一级的行政管理问题导致数据失真.
"从较长期和未经季节性调整的数据来看,就业数据与全年水平吻合,这仍显示就业市场正在以非常缓慢的速度复苏,"Nolte称.
eBay (EBAY.OQ)大涨5.5%,报50.83美元,之前S&P Capital IQ将该股目标价上调5美元,至53美元.
道琼工业指数.DJI收跌8.06点,或0.06%,至13,548.94点;标准普尔500指数.SPX收低3.57点,或0.24%,至1,457.34点.Nasdaq指数.IXIC下跌31.26点,或1.01%,至3,072.87点.
今日的下跌中断了标普500指数的三日连涨,期间录得2.3%的涨幅.
Lam Research (LRCX.O)跳升7.2%,报36.01美元,之前Piper Jaffray将该股目标价从45美元调降至39美元,对该股的评级为"加码".(完)
--编译 母红;审校 李军
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2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9
2月21日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1港元=0.88719 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.59 7.87 2.52 南玻 12.14 6.11 2.24 深康佳 4.62 2.81 1.85 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠
路透首尔2月21日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0723GMT，外资在韩国股市买超1,2 13亿韩元；外资连续第四日买超，累计买超金额为6,305亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月21日 121.3 158.3 -319.3 ^2 月20日 53.3 -209.7 103.2 2 月17日 290.3 148.5 -484.1 2 月16日 165.6 -265.4 42.6 2 月15日 -28.7 159.1