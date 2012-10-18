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亚洲 | 2012年 10月 19日 星期五 06:29 BJT

〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数下滑,因海岬和巴拿马型费率降低

路透10月18日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四下滑,中止连续13日来的涨势,因海岬型船和巴拿马型船只费率下跌.

波罗的海乾散货运价指数跌1%报989点.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI下滑1.25%至2,135点,日均获利跌233美元至13,430美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

在经过一波强劲的上涨后,因铁矿石需求减少,海岬型船只运费下滑.

Arctic Securities分析师Erik Nikolai Stavseth在报告中称,铁矿石价格的上涨,可能导致中国铁矿石需求减少.

铁矿石约占海岬型船运输量的三分之一,经纪商称其价格走势仍是影响干散货运输价格的一个重要因素.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下滑1%,该型船舶日均获利降低72美元至7,142美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

灵便型船舶日均获利上升15美元至6,541美元,超灵便型船舶的日均获利下滑59美元至7,738美元.(完)

--编译 孙茉莉;审校 徐文焰

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