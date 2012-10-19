〔金砖国家〕10月18日股汇市收盘纵览

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透10月19日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月18日(周四)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF上涨0.25%,报1,013.36点.
中国股市:沪综指周四收升1.2%至逾一个月高位,今日公布数据显示经济已触底企稳,提振银行和地产等板块纷纷上扬.分析人士称,向好的经济数据及温家宝总理的讲话有助于恢复市场信心,但仍非决定性因素,料后市向上空间仍有限.沪综指.SSEC收报2,131.688点,涨26.070点,或1.24%,此前高点为今年9月10日的2,134.893.上海A股今日成交656亿元人民币,上日为470亿元.[.SSCN]
香港股市:收在七个月高位,因有迹象显示中国经济放缓态势正趋于稳定,对经济增长敏感的类股带领大盘连续第六个交易日收高.恒生指数.HSI收涨0.5%,至21,518.7点,为3月2日以来最高收位.恒生国企指数.HSCE 收高1.4%,至10,636.3点.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四午市发力跳涨,收市再创新高,盘中并首破6.25关口.中国三季度经济数据显示经济企稳向好,为人民币再添升值动力.境内美元人民币一年期掉期 USDCNY1Y=CFXS升水报1,470点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3973元.[CNY/CN]
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印度股市:上涨;汽车制造类股和房地产开发类股上扬,因为市场预计在即将到来的假日季大件商品的销售将增加;银行类股亦上扬,因市场预计零售贷款的需求将上升.指标BSE指数.BSESN上扬0.97%,或181.16点,报18,791.93点.[.BO][ID:nL3E8LI580]
印度汇市:印度卢比走软至三周最低位,因为石油公司大量美元需求令卢比在尾盘承压;但国内股市上涨限制卢比进一步急跌.卢比/美元INR=D2收报53.41/42,上交易日收于52.87/88.盘中曾跌至53.43,为9月27日以来的最低位.[INR/][ID:nL3E8LI54T]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS1,512.010点.MSCI明晟俄罗斯指数.MIRU00000PUS跌0.2%至807.82点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.11%至30.7700;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.16%,报40.3050.
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巴西股市:拉美股市走势动荡,此前弱于预期的美国就业市场数据抵消了中国正面经济消息的利好影响.受交投最为普遍的大宗商品企业推动,巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP五日来首次录得跌幅,下滑0.59%,收报59,733.90点[ID:nL1E8LIGHW]
巴西汇市:本地收盘时,巴西雷亚尔/美元BRBY上涨0.2%,报2.0260,因此前中国公布了令人鼓舞的经济数据.中国是巴西最大的贸易伙伴国.[ID:nL1E8LIDDZ]
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南非股市:小幅下滑0.7%,因为投资者在股市连续三日创纪录高位后锁定获利;Richemont(CFRJ.J)下跌,因中国对奢侈品的需求放缓,资源类股亦下跌,因为国内矿业的劳工骚乱仍继续,而且大宗商品价格下滑.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI下跌0.65%,报32,820.97点,周三该指数曾录得创纪录收盘高位,而且盘中曾17年来首次跨越33,000点大关.综合指数.JALSH下滑0.6%,报37,051.95点,上交易日该指数曾触及历史高位37,339.83点.[.J][ID:nL5E8LIKL5]
南非汇市:南非兰特/美元走软,因为在日内稍晚欧盟峰会举行前,交易商从新兴市场货币等被视为风险较高的资产中撤离.1513GMT时,兰特/美元ZAR=D3下滑0.37%,报8.6311,上日纽约市场收报8.6020.[ZAR/][ID:nL5E8LINUZ](完)
--编译 兰秀娟;审校 徐文焰
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI