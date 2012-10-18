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亚洲 | 2012年 10月 19日 星期五 06:34 BJT

****澳新经济指标预测--10月19日-10月26日****

路透10月19日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------10月15日当周--------------------------------

10月18日(四)

暂无重要经济数据.

10月19日(五)

暂无重要经济数据.

----------------------------------10月22日当周--------------------------------

10月22日(一)

暂无重要经济数据.

10月23日(二)

暂无重要经济数据.

10月24日(三)

0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第三季 -- +0.5%

(较上年同期) -- +1.2%

澳洲央行CPI加权中值(较前季) -- +0.7%

(较上年同期) -- +1.9%

澳洲央行CPI截尾均值(较前季) -- +0.5%

(较上年同期) -- +2.0%

2000 新西兰央行利率决议 -- 2.5%

10月25日(四)

2145 新西兰贸易收支(亿新西兰元)(月度) 9月 -- 逆差7.89

(年度) -- 逆差8.7

进口(亿新西兰元) 9月 -- 41

出口(亿新西兰元) -- 33.2

10月26日(五)

0000 新西兰NBNZ企业经济信心指数 10月 -- 17.0%

企业自身信心指数 -- 29.3%(完)

--编译 王翔琼;审校 徐文焰

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