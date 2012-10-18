〔欧洲金融〕ESM对银行业资本重组或将在2013年实现--法政府消息人士

该消息人士简单透露了欧盟领导人在布鲁塞尔的会谈情况.其表示,欧盟峰会达成一致,将在2012年底之前建立银行业联盟的法律框架,争取在2014年初之前,将欧洲的6,000家银行置于欧洲央行(ECB)的直接监管之下.