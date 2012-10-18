〔纽约期市〕ICE期棉从五个月高位下滑,但仍存在上行压力

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月21日
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9
路透纽约10月18日电---洲际交易所(ICE)期棉周四小幅收低,从五个月高位回落,因投资者在价格飙涨后锁定获利.人们担心市场短期内可能面临优质棉花供应紧俏的状况,一度促使期棉价格上涨.
期棉价格为五日以来首度下跌.市场忧虑美国东南部棉田早期采摘的棉花具有较高水平的"马克隆值"("micronaire"),这可导致纺织厂在纺织过程中粗纤维断裂.这一忧虑曾引发棉价扬升.
ICE交投最活跃的12月合约CTZ2收低0.14美分或0.2%,报每磅77.72美分.该合约一度跌停,随后扳回多数跌幅.
"市场大涨已令很多作空人士措手不及,"MCM棉花交易商Jobe Moss表示,市场出现了一些获利了结,但仍存在较大上行压力.
12月期棉周三结算价触及五个月高位77.86美分,较周一收盘累计上涨近8%.
交易商表示,该合约有升至5月高位逾80美分的潜力,但也提醒这种高价可能吓跑纺织厂.
周四汤森路透公布的数据显示,ICE期棉成交量逾64,800口,或较30日均值高出约260%.(完)
--编译 王翔琼;审校 徐文焰
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9
2月21日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1港元=0.88719 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.59 7.87 2.52 南玻 12.14 6.11 2.24 深康佳 4.62 2.81 1.85 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠
路透首尔2月21日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0723GMT，外资在韩国股市买超1,2 13亿韩元；外资连续第四日买超，累计买超金额为6,305亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月21日 121.3 158.3 -319.3 ^2 月20日 53.3 -209.7 103.2 2 月17日 290.3 148.5 -484.1 2 月16日 165.6 -265.4 42.6 2 月15日 -28.7 159.1