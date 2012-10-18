〔纽约期市〕ICE期棉从五个月高位下滑,但仍存在上行压力

路透纽约10月18日电---洲际交易所(ICE)期棉周四小幅收低,从五个月高位回落,因投资者在价格飙涨后锁定获利.人们担心市场短期内可能面临优质棉花供应紧俏的状况,一度促使期棉价格上涨.

期棉价格为五日以来首度下跌.市场忧虑美国东南部棉田早期采摘的棉花具有较高水平的"马克隆值"("micronaire"),这可导致纺织厂在纺织过程中粗纤维断裂.这一忧虑曾引发棉价扬升.

ICE交投最活跃的12月合约CTZ2收低0.14美分或0.2%,报每磅77.72美分.该合约一度跌停,随后扳回多数跌幅.

"市场大涨已令很多作空人士措手不及,"MCM棉花交易商Jobe Moss表示,市场出现了一些获利了结,但仍存在较大上行压力.

12月期棉周三结算价触及五个月高位77.86美分,较周一收盘累计上涨近8%.

交易商表示,该合约有升至5月高位逾80美分的潜力,但也提醒这种高价可能吓跑纺织厂.

周四汤森路透公布的数据显示,ICE期棉成交量逾64,800口,或较30日均值高出约260%.(完)