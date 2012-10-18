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亚洲 | 2012年 10月 19日 星期五 06:31 BJT

全球外汇市场10月19日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

0600 - 德国9月生产者物价指数(PPI)

0635 - 日本央行总裁白川方明发表讲话

0800 - 欧元区8月经常账

0800 - 意大利8月工业订单和销售

0830 - 英国9月公共部门净借款

1230 - 美国9月成屋销售

1430 - 美国ECRI一周领先指标

-- - 欧洲理事会会议(最后一天)

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 孙茉莉;审校 徐文焰

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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