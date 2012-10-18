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亚洲 | 2012年 10月 19日 星期五 06:36 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月18日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 58.29 -0.25 -0.43 1957084

搜狐 (SOHU.O) 39.31 -0.44 -1.11 277598

网易 (NTES.O) 52.61 -0.26 -0.49 403857

百度 (BIDU.O) 113.18 -1.67 -1.45 5349268

亚信科技 ASIA.O 10.81 -0.05 -0.46 139030

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 15.55 -0.05 -0.32 1097680

联电 (UMC.N) 1.98 -0.02 -1.00 704624

日月光 (ASX.N) 3.73 +0.00 +0.00 149578

矽品精密 (SPIL.O) 5.26 -0.18 -3.31 1536210

和信超媒体 (GIGM.O) 0.93 -0.03 -3.02 6991

友达 (AUO.N) 3.93 -0.05 -1.26 255134

中华电信 (CHT.N) 31.62 +0.12 +0.38 33341

台湾国际航电 (GRMN.O) 39.75 +0.15 +0.38 1215903

香港

中国移动 (CHL.N) 54.70 +0.85 +1.58 339572

中国联通 (CHU.N) 17.31 +0.07 +0.41 50729

中国电信 (CHA.N) 62.97 +1.29 +2.09 17661

中芯国际 (SMI.N) 1.90 -0.02 -1.04 42080

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.99 +0.07 +1.79 1756

(完)

--整理 孙茉莉

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