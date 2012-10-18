《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月18日

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--2月21日
2月21日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1港元=0.88719 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.59 7.87 2.52 南玻 12.14 6.11 2.24 深康佳 4.62 2.81 1.85 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 58.29 -0.25 -0.43 1957084
搜狐 (SOHU.O) 39.31 -0.44 -1.11 277598
网易 (NTES.O) 52.61 -0.26 -0.49 403857
百度 (BIDU.O) 113.18 -1.67 -1.45 5349268
亚信科技 ASIA.O 10.81 -0.05 -0.46 139030
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 15.55 -0.05 -0.32 1097680
联电 (UMC.N) 1.98 -0.02 -1.00 704624
日月光 (ASX.N) 3.73 +0.00 +0.00 149578
矽品精密 (SPIL.O) 5.26 -0.18 -3.31 1536210
和信超媒体 (GIGM.O) 0.93 -0.03 -3.02 6991
友达 (AUO.N) 3.93 -0.05 -1.26 255134
中华电信 (CHT.N) 31.62 +0.12 +0.38 33341
台湾国际航电 (GRMN.O) 39.75 +0.15 +0.38 1215903
香港
中国移动 (CHL.N) 54.70 +0.85 +1.58 339572
中国联通 (CHU.N) 17.31 +0.07 +0.41 50729
中国电信 (CHA.N) 62.97 +1.29 +2.09 17661
中芯国际 (SMI.N) 1.90 -0.02 -1.04 42080
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.99 +0.07 +1.79 1756
(完)
--整理 孙茉莉
2月21日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1港元=0.88719 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.59 7.87 2.52 南玻 12.14 6.11 2.24 深康佳 4.62 2.81 1.85 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠
路透首尔2月21日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0723GMT，外资在韩国股市买超1,2 13亿韩元；外资连续第四日买超，累计买超金额为6,305亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月21日 121.3 158.3 -319.3 ^2 月20日 53.3 -209.7 103.2 2 月17日 290.3 148.5 -484.1 2 月16日 165.6 -265.4 42.6 2 月15日 -28.7 159.1
路透东京2月21日 - 日本政府公债价格周二微跌，受美债收益率上涨的指引，投资人等待明天日本央行的购债操作。 指标10年期美债收益率 在亚洲交易时段报2.436%，上周五收盘报2.425%。美国市场周一因总统日假期休市。 指标10年期日债收益率 微涨0.5个基点至0.095%，10年期日债期货 收涨0.01点至149.97。 30年期日本公债收益率 上涨0.5个基点至0.920%，与上日触及的2016年2月以来最高位齐平；20年期公债收益率 持平于0.705%。 40年期公债收益率 持平于1.075%，稍早曾小幅涨至一年高位1.080%。 旨在加强市场流动性的非指标期债券标售结果基本符合预期，因市场关注点转向了周三日本央行的购债操作。一个关键点在于，央行是否将购买存续期为5到10年的日债品种。