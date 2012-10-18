〔纽约汇市〕欧元兑美元走低,因西班牙是否求助的不确定性犹存(更新版)

(新增文末表格)

* 西班牙公债标售需求强劲,提振欧元兑日圆升至五个月高位

* 欧元兑美元走软,但仍接近一个月高位

* 中国经济成长等一系列数据符合或高于预期

* 美元兑日圆触及两个月高位

路透纽约10月18日电---欧元兑美元周四走软,因有关西班牙是否会求助的不确定性盖过了西班牙公债标售获强劲需求所产生的利好影响.

欧元兑日圆攀升至五个月高位,之前进行的西班牙公债标售中,售出的公债数量超过计划规模,且融资成本下降,导致西班牙公债收益率ES10YT=TWEB走低,因对该国公债的信心改善.本周稍早,西班牙保住了投资级评等.

但在美国时段的交易开始后,数据显示美国上周初请失业金人口增加,逆转上周大减之势,但仍直指美国就业市场缓慢复苏.

"上周初请失业金人口数据不及预期令市场近期出现的风险意愿受损,"Commonwealth Foreign Exchange的首席市场分析师Omer Esiner表示,"这导致近期出现的乐观情绪有所消退."

欧元兑日圆EURJPY=攀升至104.12日圆,为5月初以来最高,但稍后削减涨幅.纽约尾盘上扬0.1%,报103.58日圆.

欧元兑美元EUR=回落0.4%,报1.3064美元,低于周三触及的一个月高位1.3139美元.交易商报告称,有大量执行价在1.3100美元的期权到期,这可能影响市场交易,使欧元接近该水平.

**救助要求**

"西班牙公债收益率回落给该国经济带来双重提振,收益率走低压低了融资成本,同时使政府得以缩小减支的规模,"BK Asset Management外汇交易策略部的董事总经理Boris Schlossberg表示.

在Reuters Dealing平台上,有近47.25亿美元的欧元换手.

不过,投资者仍预计西班牙将在未来几周求助,并激活欧洲央行购债计划,欧洲央行购债将提振欧元.

与此同时,据报在1.3080美元有主权投资者的欧元买盘,预计这将限制欧元的跌势.

"我们预计欧元将进一步走强,因投资者看似对西班牙何时求助,并激活欧洲央行购债计划的时间表感到满意,"瑞银的汇市策略师Beat Siegenthaler表示.

中国公布的一系列数据符合或强于预期,扶助欧元和其他风险资产.第三季度中国经济较上年同期增长7.4%,与路透调查得出的预期一致.

美元兑日圆JPY=升至两个月高位79.45日圆,因数据显示,10月美国大西洋沿岸中部地区制造业活动增长,结束连续五个月萎缩的趋势.

日圆还因市场预期日本央行将宣布新的刺激举措而承压.

根据路透数据,美元兑日圆JPY=纽约尾盘报79.24日圆,日内上扬0.4%.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3065 1.3117 -0.40 +0.93 1.2945

美元/日圆 JPY= 79.24 78.92 +0.41 +2.99 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 103.54 103.53 +0.01 +4.00 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9246 0.9221 +0.27 -1.39 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.6043 1.6148 -0.65 +3.27 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9852 0.9775 +0.79 -3.35 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0365 1.0380 -0.14 +1.37 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2082 1.2098 -0.13 -0.51 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8140 0.8123 +0.21 -2.27 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8181 0.8208 -0.33 +5.10 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.6335 5.6325 +0.02 -5.74 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.3621 7.3907 -0.39 -4.86 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.5595 6.5883 -0.44 -4.77 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.5753 8.6422 -0.77 -3.79 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

---编译 母红;审校 李军

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