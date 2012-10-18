〔美股业绩〕微软获利降幅大于预期,因个人电脑销售疲弱(更新版)

(新增分析师评论)

* 微软会计年度第一季EPS为0.53美元,华尔街预期为0.56

* Windows销售下滑

* 下周将发布Windows 8

* 股价盘后下滑2.3%

路透西雅图10月18日电---微软(Microsoft )(MSFT.O)季度盈利下滑22%,降幅大于预期,受累于使用其视窗(Windows)操作系统的电脑销售减少,以及在其即将发布核心视窗和Office产品前一些营收被递延.

获利大幅下滑令投资者意外,后者还是低估了疲弱的个人电脑(PC)销售的影响.微软股价盘后跌逾2%.

Global Equities Research分析师Trip Chowdhry说道,宏观环境显然恶化,没有一家科技公司将能够幸免.

周四稍早谷歌(Google)(GOOG.O)公布第三季营收和获利远逊市场预期,令市场震惊[ID:nSB8565882].此前英特尔(Intel)(INTC.O)和IBM(IBM.N)本周亦公布欠佳的财报.