〔美股业绩〕微软获利降幅大于预期,因个人电脑销售疲弱(更新版)

投行观点：巴克莱将FIRST DATA目标价从17美元上调至19美元，评级为加码
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(新增分析师评论)
* 微软会计年度第一季EPS为0.53美元,华尔街预期为0.56
* Windows销售下滑
* 下周将发布Windows 8
* 股价盘后下滑2.3%
路透西雅图10月18日电---微软(Microsoft )(MSFT.O)季度盈利下滑22%,降幅大于预期,受累于使用其视窗(Windows)操作系统的电脑销售减少,以及在其即将发布核心视窗和Office产品前一些营收被递延.
获利大幅下滑令投资者意外,后者还是低估了疲弱的个人电脑(PC)销售的影响.微软股价盘后跌逾2%.
Global Equities Research分析师Trip Chowdhry说道,宏观环境显然恶化,没有一家科技公司将能够幸免.
周四稍早谷歌(Google)(GOOG.O)公布第三季营收和获利远逊市场预期,令市场震惊[ID:nSB8565882].此前英特尔(Intel)(INTC.O)和IBM(IBM.N)本周亦公布欠佳的财报.
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