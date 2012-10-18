〔加拿大汇市〕加元兑美元下滑,受美国数据疲弱和商品价格走软等打压

路透多伦多10月18日电---加拿大加元兑美元周四下滑,因受到美国就业数据弱于预期以及大宗商品市场走软等多项不利因素的打击.

加元今日走势的初步指引来自美国初请失业金数据.该数据显示,美国上周初请失业金人数大增,逆转了此前一周的下降趋势.[ID:nEAPAI0DI5]

围绕德国和法国抗击欧元区债务危机承诺的不确定性,也压制市场信心.

"美国就业数据有点让人失望,欧盟峰会也没有传出什么好消息,因此出现一些获利卖压."Jitneytrade外汇交易副总裁Michael O'Neill说.

加元/美元CAD=D4北美交易时段收报0.9849加元或1.0153美元,周三收在0.9780加元或1.0225美元.(完)

--编译 徐文焰;审校 孙茉莉

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