〔加拿大汇市〕加元兑美元下滑,受美国数据疲弱和商品价格走软等打压

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月21日
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9
路透多伦多10月18日电---加拿大加元兑美元周四下滑,因受到美国就业数据弱于预期以及大宗商品市场走软等多项不利因素的打击.
加元今日走势的初步指引来自美国初请失业金数据.该数据显示,美国上周初请失业金人数大增,逆转了此前一周的下降趋势.[ID:nEAPAI0DI5]
围绕德国和法国抗击欧元区债务危机承诺的不确定性,也压制市场信心.
"美国就业数据有点让人失望,欧盟峰会也没有传出什么好消息,因此出现一些获利卖压."Jitneytrade外汇交易副总裁Michael O'Neill说.
加元/美元CAD=D4北美交易时段收报0.9849加元或1.0153美元,周三收在0.9780加元或1.0225美元.(完)
--编译 徐文焰;审校 孙茉莉
汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9
2月21日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1港元=0.88719 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.59 7.87 2.52 南玻 12.14 6.11 2.24 深康佳 4.62 2.81 1.85 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠
路透首尔2月21日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0723GMT，外资在韩国股市买超1,2 13亿韩元；外资连续第四日买超，累计买超金额为6,305亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月21日 121.3 158.3 -319.3 ^2 月20日 53.3 -209.7 103.2 2 月17日 290.3 148.5 -484.1 2 月16日 165.6 -265.4 42.6 2 月15日 -28.7 159.1