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亚洲 | 2012年 10月 19日 星期五 06:59 BJT

〔东京汇市〕日圆触及数月低位,市场预计日本央行将进一步放松政策

* 美元/日圆持于两个月高位附近

* 美元指数弹离一个月低位

* 谷歌业绩远逊于预期,诱发一些获利了结

路透悉尼10月19日电---日圆兑欧元周五挫至五个月低位,兑美元挫至两个月低位,因为投资者愈加相信,日本央行下周将进一步放宽政策,这增添了日圆作为利差交易融资货币的魅力.

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