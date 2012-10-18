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货币新闻 | 2012年 10月 19日 星期五 07:11 BJT

〔欧洲金融〕2013年第一季直接重组银行资本的"可能性渺茫"--消息人士

路透布鲁塞尔10月19日电---德国政府消息人士周四表示:

* 在2013年第一季对银行进行直接资本重组的"可能性渺茫"

* 只有在单一银行业监管机构就位后,才能开始直接资本重组

* 欧洲央行将负责监管系统性重要的银行,但如有必要也会监管其他银行.(完)

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