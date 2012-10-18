《美股业绩焦点》谷歌第三季业绩远逊预期令市场震惊,股价应声急挫9%

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月21日
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9
* 营收与获利均低于预期,因核心业务放缓
* 股价下挫9%;财报不小心提前流出,加剧了跌势--分析师
* 谷歌称财报打印服务公司未给授权就递交了财报草案
路透旧金山10月18日电---搜索引擎巨擘谷歌(GOOG.O)周四公布,因广告核心业务放缓,第三季营收和获利远逊市场预期.这令市场震惊,谷歌市值疾速蒸发逾9%.
该业绩报告的披露比计划时间提前了几个小时,原定是美股收盘后公布.这种过早公布财报的情况很少见.谷歌称是其财报打印服务公司RR Donnelley未经授权提前递交了第三季财报草案.谷歌随后确认了提早发布的数据的准确性.
财报显示,谷歌的核心业务--互联网广告走软,而最近收购的摩托罗拉移动则持续亏损.
谷歌股价下挫9%至690.84美元,此前曾一度暂停交易.一些分析师认为,财报不小心提前发布,引发市场困惑并加剧了谷歌股价的跌势.
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9
2月21日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1港元=0.88719 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.59 7.87 2.52 南玻 12.14 6.11 2.24 深康佳 4.62 2.81 1.85 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠
路透首尔2月21日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0723GMT，外资在韩国股市买超1,2 13亿韩元；外资连续第四日买超，累计买超金额为6,305亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月21日 121.3 158.3 -319.3 ^2 月20日 53.3 -209.7 103.2 2 月17日 290.3 148.5 -484.1 2 月16日 165.6 -265.4 42.6 2 月15日 -28.7 159.1