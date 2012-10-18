《美股业绩焦点》谷歌第三季业绩远逊预期令市场震惊,股价应声急挫9%

* 营收与获利均低于预期,因核心业务放缓

* 股价下挫9%;财报不小心提前流出,加剧了跌势--分析师

* 谷歌称财报打印服务公司未给授权就递交了财报草案

路透旧金山10月18日电---搜索引擎巨擘谷歌(GOOG.O)周四公布,因广告核心业务放缓,第三季营收和获利远逊市场预期.这令市场震惊,谷歌市值疾速蒸发逾9%.

该业绩报告的披露比计划时间提前了几个小时,原定是美股收盘后公布.这种过早公布财报的情况很少见.谷歌称是其财报打印服务公司RR Donnelley未经授权提前递交了第三季财报草案.谷歌随后确认了提早发布的数据的准确性.

财报显示,谷歌的核心业务--互联网广告走软,而最近收购的摩托罗拉移动则持续亏损.