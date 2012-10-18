日韩经济指标预测--10月19日-10月26日****

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--2月21日
2月21日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1港元=0.88719 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.59 7.87 2.52 南玻 12.14 6.11 2.24 深康佳 4.62 2.81 1.85 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠
路透10月19日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------10月15日当周--------------------------------
10月19日(五)
暂无重要经济数据公布.
----------------------------------10月22日当周--------------------------------
10月21日(日)
2330 日本路透短观景气判断指数 10月 -- 负5
2350 日本贸易收支(亿日圆) 9月 -- 逆差7,541
出口(较上年同期) -- -5.8%
进口(较上年同期) -- -5.4%
10月22日(一)
暂无重要经济数据公布.
10月23日(二)
暂无重要经济数据公布.
10月24日(三)
暂无重要经济数据公布.
10月25日(四)
2100 韩国消费者信心指数 10月 -- 99
2330 日本全国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 9月 -- -0.4%
全国核心CPI(较上年同期) -- -0.3%
东京地区CPI(较上年同期) 10月 -- -0.7%
东京地区核心CPI(较上年同期) -- -0.4%
2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季初值 -- +0.3%
(较上年同期) -- +2.3%
10月26日(五)
暂无重要经济数据公布.
(完)
--整理 石冠兰;审校 徐文焰
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
2月21日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1港元=0.88719 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.59 7.87 2.52 南玻 12.14 6.11 2.24 深康佳 4.62 2.81 1.85 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠
路透首尔2月21日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0723GMT，外资在韩国股市买超1,2 13亿韩元；外资连续第四日买超，累计买超金额为6,305亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月21日 121.3 158.3 -319.3 ^2 月20日 53.3 -209.7 103.2 2 月17日 290.3 148.5 -484.1 2 月16日 165.6 -265.4 42.6 2 月15日 -28.7 159.1
路透东京2月21日 - 日本政府公债价格周二微跌，受美债收益率上涨的指引，投资人等待明天日本央行的购债操作。 指标10年期美债收益率 在亚洲交易时段报2.436%，上周五收盘报2.425%。美国市场周一因总统日假期休市。 指标10年期日债收益率 微涨0.5个基点至0.095%，10年期日债期货 收涨0.01点至149.97。 30年期日本公债收益率 上涨0.5个基点至0.920%，与上日触及的2016年2月以来最高位齐平；20年期公债收益率 持平于0.705%。 40年期公债收益率 持平于1.075%，稍早曾小幅涨至一年高位1.080%。 旨在加强市场流动性的非指标期债券标售结果基本符合预期，因市场关注点转向了周三日本央行的购债操作。一个关键点在于，央行是否将购买存续期为5到10年的日债品种。