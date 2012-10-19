欧洲经济指标预测--10月19日-10月26日****

标题新闻：继1月数据显示通胀步伐放缓后，瑞典央行不急着收紧货币政策--央行副总裁
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路透10月19日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------10月15日当周--------------------------------
10月19日(五)
0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 +0.3% +0.5%
(较上年同期) +1.6% +1.6%
0800 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 8月 -- 盈余159
(经季节调整)(亿欧元) -- 盈余97
0800 欧元区净投资流动(亿欧元) 8月 -- 流入176
0800 意大利工业订单(经季节调整,较前月) 8月 -- +2.9%
(未经调整,较上年同期) -- -4.9%
工业销售(经季节调整,较前月) -- +1.2%
(经工作日调整,较上年同期) -- -5.3%
0830 英国公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 9月 -- 盈余95.9
公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 114 123.6
--------------------------------10月22日当周--------------------------------
10月22-26日
0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 10月 -- -0.4%
(较上年同期) -- -1.4%
10月23日(二)
0645 法国企业景气指数 10月 90 90
0800 意大利对非欧盟地区贸易收支(亿欧元) 9月 -- 逆差9.7
1400 欧元区消费者信心指数 10月 负25 负25.9
10月24日(三)
0658 法国制造业采购经理人指数(PMI) 10月初值 44.0 42.7
服务业PMI 45.5 45.0
综合PMI -- 43.2
0728 德国制造业PMI 10月初值 48.0 47.4
服务业PMI 50.0 49.7
综合PMI -- 49.7
0758 欧元区Markit制造业PMI 10月初值 46.5 46.1
服务业PMI 46.5 46.1
综合PMI 46.5 46.1
0800 意大利消费者信心指数 10月 86.5 86.2
0800 德国Ifo企业景气判断指数 10月 101.6 101.4
现况指数 109.7 110.3
预期指数 94.3 93.2
1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 10月 -- 负8
10月25日(四)
0800 意大利消费者信心 10月 97.7 86.2
0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 9月 +3.0% +2.9%
民间贷款 -0.5% -0.6%
M3三个月移动平均 -- +3.2%
0800 意大利薪资指数(较前月) 9月 -- +0.1%
(较上年同期) -- +1.6%
0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季初值 -- -0.4%
(较上年同期) -- -0.5%
0900 意大利经季节调整的零售销售(较前月) 8月 -- -0.2%
未经季节调整的零售销售(较上年同期) 8月 -- -3.2%
10月25-30日
0600 德国进口物价(较前月) 9月 +0.6% +1.3%
(较上年同期) +3.2% +3.2%
10月25-31日
0600 德国实质零售销售(较前月) 9月 +0.3% +0.3%
(较上年同期) -- -0.8%
10月26日(五)
0600 德国GfK消费者信心指数 11月 5.9 5.9
0645 法国消费者信心 10月 86 85
0700 瑞士KOF领先指标 10月 1.67 1.67
0800 意大利企业信心 10月 89.0 88.3
(完)
--编译 石冠兰;审校 徐文焰
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路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI