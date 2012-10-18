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货币新闻 | 2012年 10月 19日 星期五 07:40 BJT

〔德国金融〕穆迪维持德国银行业评级负面展望,指因利润率承受压力

路透10月19日电---穆迪投资服务公司称,德国银行业体系评级展望仍保持负面,指因竞争激烈、贷款增长有限、欧洲经济衰退和资产质量恶化给利润率带来压力.

穆迪在报告中称:"激烈竞争和低利率正给利润率造成压力,或将在未来12-18个月进一步侵蚀银行已经疲软的营收和获利."(完)

--编译 程琳;审校 徐文焰

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