〔美国债市〕10月17日一周外国央行持有美国公债和机构债总量增加--FED

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--2月21日
2月21日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1港元=0.88719 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.59 7.87 2.52 南玻 12.14 6.11 2.24 深康佳 4.62 2.81 1.85 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠
路透纽约10月18日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周四公布的数据显示,最近一周外国央行持有的美国公债和机构债总量增加.
美联储称,10月17日止当周,外国央行持有的美国债券增加139亿美元,至3.609万亿(兆)美元.
持仓明细显示,外国央行持有的美国公债增加208.8亿美元,至2.912万亿美元.
外国央行对房利美FNMA.OB和房贷美FMCC.OB等大型抵押贷款融资机构发行或担保的债券持有量下降69.8亿美元,至6,965亿美元.
外国央行(尤其是亚洲国家央行)近年来一直是美国债券的大买家,其持有的债券规模占美国市场流通公债的逾四分之一.中国和日本是持有美国公债最多的两个国家.
浏览美联储报告全文,请链接:(here).(完)
--编译 王丽鑫;审校 孙茉莉
2月21日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1港元=0.88719 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.59 7.87 2.52 南玻 12.14 6.11 2.24 深康佳 4.62 2.81 1.85 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠
路透首尔2月21日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0723GMT，外资在韩国股市买超1,2 13亿韩元；外资连续第四日买超，累计买超金额为6,305亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月21日 121.3 158.3 -319.3 ^2 月20日 53.3 -209.7 103.2 2 月17日 290.3 148.5 -484.1 2 月16日 165.6 -265.4 42.6 2 月15日 -28.7 159.1
路透东京2月21日 - 日本政府公债价格周二微跌，受美债收益率上涨的指引，投资人等待明天日本央行的购债操作。 指标10年期美债收益率 在亚洲交易时段报2.436%，上周五收盘报2.425%。美国市场周一因总统日假期休市。 指标10年期日债收益率 微涨0.5个基点至0.095%，10年期日债期货 收涨0.01点至149.97。 30年期日本公债收益率 上涨0.5个基点至0.920%，与上日触及的2016年2月以来最高位齐平；20年期公债收益率 持平于0.705%。 40年期公债收益率 持平于1.075%，稍早曾小幅涨至一年高位1.080%。 旨在加强市场流动性的非指标期债券标售结果基本符合预期，因市场关注点转向了周三日本央行的购债操作。一个关键点在于，央行是否将购买存续期为5到10年的日债品种。