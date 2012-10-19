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亚洲 | 2012年 10月 19日 星期五 08:24 BJT

〔中国经济〕通胀明显下降,应避免货币政策过度干预--央行货币政策委员

路透上海10月19日电---中国央行货币政策委员会委员宋国青表示,国内通胀明显下降,未来经济不会大起大落,应避免货币政策过度干预.

中国证券报周五引述他指出,居民消费价格指数(CPI)不仅同比增速较低,环比也较低.近期连续几月环比在0左右,预计10月的环比数据会低于9月.如果政策保持现状水平,明年二季度CPI环比掉到1以下的概率很大,甚至有掉到0以下的可能性.

"通胀明显下降,给刺激计划留下空间,货币政策还有余地.应顺应经济周期,稳定宏观经济,不能用货币政策过度干预."他称.

中国9月CPI同比涨幅小幅回落至1.9%,环比上涨0.3%;1-9月CPI则同比上涨2.8%,低于政府年初设定的4%控制目标.三季度经济同比增速虽连续第七个季度放缓,但季度环比增速已经在加快,且工业和投资数据也超出预期,凸显经济探底企稳态势,预计四季度经济回升,全年实现7.5%增长目标无忧.[ID:nSB2055705]

宋国青并认为,目前中国经济增长仍有不利因素,年底可能会出现财政紧张的情况.现在财政收入增速大幅下降,而预算赤字已经花掉很多.以8月为例,财政收入同比上升4.2%,财政支出同比增长11.5%.目前中央政府还没有追加预算的打算,预计今年财政仅勉强完成预算,不会大幅度高于预算.

对于分配体制改革,他建议,从调整垄断部门既得利益做起,国企利润应上缴,取缔灰色收入,进一步做好结构性减税,解决负利率问题.(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

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