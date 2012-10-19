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亚洲 | 2012年 10月 19日 星期五 08:12 BJT

〔中国新股〕山东步长制药拟明年在上交所上市,募资或近100亿元--IFR

路透10月19日电---据汤森路透旗下IFR报导，据消息人士称，中国知名中成药企业山东步长制药拟于2013年在上交所上市，募资金额或将接近100亿元人民币（15.9亿美元）。

中信证券(600030.SS)(6030.HK)和瑞信方正证券正负责安排是项交易。宏源证券000562.SZ此前亦曾参与是项交易，但现已退出承销团。

步长制药专注于中药专利药研发、生产、销售；其销售网络覆盖全国1.5万个医院和13万零售药店。(完)

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--整理 林高丽; 审校 张喜良

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