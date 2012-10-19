〔欧股业绩〕诺基亚第三季亏损,未来状况取决于Lumia(更新版)

标题新闻：继1月数据显示通胀步伐放缓后，瑞典央行不急着收紧货币政策--央行副总裁
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(新增细节)
* 每股基础亏损0.07欧元,预测为亏损0.11欧元
* 净现金从42亿欧元降至36亿欧元
* Lumia智能手机11月上市
* 诺基亚称第四季面临挑战
路透赫尔辛基10月18日电---诺基亚(Nokia)NOK1V.HE周四公布第三季再度亏损,并警告前路艰难,令下月的新款智能手机发布变得更加关键.
诺基亚曾是全球最大的手机制造商和行业领头人,但其在智能手机市场中已落后于苹果(AAPL.O)和三星(005930.KS).
周四诺基亚公布第三季未扣除一次性项目的基础亏损为每股0.07欧元,上年同期为获利0.03欧元.
这是诺基亚连续第三个季度基础亏损,不过好于市场平均预期的每股亏损0.11欧元,因其电信设备合资企业诺基亚西门子通信技术有限公司获利强劲.不过总裁兼首席执行官(CEO)艾洛普(Stephen Elop)肩负的压力仍在增大.
"对他来说,时间正在快速流逝.我们真的需要一些成功,"Danske Capital资深投资组合经理Juha Varis表示."艾洛普的语气,听起来他感受到了压力."
诺基亚把希望寄托在新推出的Lumia 820和920机型.这些产品准备在11月上市,拥有鲜明的色彩及高分辨率相机.内键微软(MSFT.O)最新Windows Phone 8软体,这是艾洛普在2011年2月策略转变的一部分,舍弃自家的软体而改采微软软体.
诺基亚股价盘中一度大涨10%,之后回落,终场收高1%.
Jefferies分析师Lee Simpson警告称,投资人的买入时机有可能正处于有问题的产品周期,警告该公司可能还会再消耗一年现金,然后才会实现正的现金流.(完)
--编译 王丽鑫/戴素萍;审校 张涛
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路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI