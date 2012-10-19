〔欧股业绩〕诺基亚第三季亏损,未来状况取决于Lumia(更新版)

(新增细节)

* 每股基础亏损0.07欧元,预测为亏损0.11欧元

* 净现金从42亿欧元降至36亿欧元

* Lumia智能手机11月上市

* 诺基亚称第四季面临挑战

路透赫尔辛基10月18日电---诺基亚(Nokia)NOK1V.HE周四公布第三季再度亏损,并警告前路艰难,令下月的新款智能手机发布变得更加关键.

诺基亚曾是全球最大的手机制造商和行业领头人,但其在智能手机市场中已落后于苹果(AAPL.O)和三星(005930.KS).

周四诺基亚公布第三季未扣除一次性项目的基础亏损为每股0.07欧元,上年同期为获利0.03欧元.

这是诺基亚连续第三个季度基础亏损,不过好于市场平均预期的每股亏损0.11欧元,因其电信设备合资企业诺基亚西门子通信技术有限公司获利强劲.不过总裁兼首席执行官(CEO)艾洛普(Stephen Elop)肩负的压力仍在增大.

"对他来说,时间正在快速流逝.我们真的需要一些成功,"Danske Capital资深投资组合经理Juha Varis表示."艾洛普的语气,听起来他感受到了压力."

诺基亚把希望寄托在新推出的Lumia 820和920机型.这些产品准备在11月上市,拥有鲜明的色彩及高分辨率相机.内键微软(MSFT.O)最新Windows Phone 8软体,这是艾洛普在2011年2月策略转变的一部分,舍弃自家的软体而改采微软软体.

诺基亚股价盘中一度大涨10%,之后回落,终场收高1%.

Jefferies分析师Lee Simpson警告称,投资人的买入时机有可能正处于有问题的产品周期,警告该公司可能还会再消耗一年现金,然后才会实现正的现金流.(完)