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亚洲 | 2012年 10月 19日 星期五 08:27 BJT

〔离岸人民币〕广东核电集团首只点心债发行正在推进--IFR

路透10月19日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国广东核电集团已委托中银国际和中国国家开发银行[CHDB.UL]为全球协调人, 并与农银国际和工银亚洲同为联席簿记管理人, 负责其首次点心债券的发行。

债券投资人说明会将于10月22日在香港，10月23日在新加坡举行。

2012年4月，国家发展改革委批复华能国际电力、中国大唐集团、中国五矿集团、中国广东核电集团等4家企业赴港发行人民币债券，发行总额为185亿元人民币点心债券。其中, 中国广东核电集团获40亿元人民币额度。

惠誉给予该公司AA-（本币）和A+（外币）的评级，而新债料获A+评级。穆迪预计将给予发行人A3评级。(完)

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--整理 林高丽; 审校 张喜良

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