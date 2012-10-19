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亚洲 | 2012年 10月 19日 星期五 08:20 BJT

《汇市简讯》欧元/澳元信号好坏不一,20日移动均线为关键支撑位

0001GMT * 澳元具有韧性,打压交叉盘 * 市场对欧元多仓锁定获利 * 波林格区间和主要趋势线上移 * 日动能指标偏空 * 偏向上行,收盘价位于20日移动均线切入位1.2573上方 * 浏览技术图表请点击:(link.reuters.com/hut43t).(完) --编译 王翔琼; 审校 石冠兰

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