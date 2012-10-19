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亚洲 | 2012年 10月 19日 星期五 08:21 BJT

〔韩国股市〕开低,追随美股下滑

路透首尔10月19日电---韩国股市周五开低,从全球股市下跌中寻求指引,此前科技巨头谷歌公布不如人意的财报.

0003GMT,综合股价指数.KS11下降0.34%,报1,952.41点.

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