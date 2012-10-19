〔英国经济〕央行需实施更加宽松的货币政策--货币政策委员迈尔斯

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
路透伦敦10月19日电---英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯称,该央行需要采取更加宽松的货币政策,以稳定通胀并刺激经济增长.
英国卫报周五版刊登他的讲话称:"我必须承认,经济状况没有我大约一年前希望的那么好.过去18个月都没有明显增长."
他表示,英国央行3,750亿英镑的量化宽松政策没有导致通胀压力上升.(完)
--编译 程琳;审校 孙茉莉
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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