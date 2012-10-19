〔英国经济〕央行需实施更加宽松的货币政策--货币政策委员迈尔斯

路透伦敦10月19日电---英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯称,该央行需要采取更加宽松的货币政策,以稳定通胀并刺激经济增长.

英国卫报周五版刊登他的讲话称:"我必须承认,经济状况没有我大约一年前希望的那么好.过去18个月都没有明显增长."