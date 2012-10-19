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亚洲 | 2012年 10月 19日 星期五 08:29 BJT

〔日本股市〕开盘下跌,谷歌微软财报不佳引发获利了结

路透东京10月19日电---日股日经指数周五开盘下滑,谷歌(Google)(GOOG.O)和微软(MSFT.O)获利不及预期引发获利了结.上日该指数升至三周高位.

日经指数.N225跌0.1%,报8,970.37点.东证股价指数.TOPX亦下滑0.1%,报751.61点.(完)

--编译 王丽鑫;审校 徐文焰

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