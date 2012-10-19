《中国报摘》--中国证券报10月19日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
* 头版头条:
--中国国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议,部署四季度经济工作.提出要前瞻性地调节社会融资总规模,保持合理的市场流动性和新增贷款规模.以及优化信贷结构,扩大债券发行规模,促进资本市场稳定健康发展等内容.
* 其他:
--消息人士日前透露,监管层正在酝酿修改完善并购重组相关办法,有望进一步减少、合并与并购重组相关的行政许可项目,将放宽发行股份购买资产的对象数量限制,发行股份定价可能更市场化.
--央行货币政策委员会委员宋国青表示,三季度宏观经济数据总体来说表现不俗,但不利因素仍然存在.年末财政收入可能偏紧,依然要将通胀率维持在较低水平,同时防范通缩风险.
--中国投资有限责任公司[CIC.UL]多伦多办事处首席代表徐秉清透露,由于加拿大矿产和石油资源丰富,中投公司对加拿大的投资最感兴趣的是资源领域.
--保监会二季度保险公司分类监管评价结果显示,近年来保险业风险不断化解,偿付能力整体充足.
--中国交建(601800.SS)(1800.HK)称,其控股股东中国交通建设集团于周四(18日)增持公司1,000万股,占已发行总股份的0.06%,并拟在未来一年继续增持,累计上限为2%.
--洋河股份(002304.SZ)拟投资36.89亿元人民币技改及扩产.同时,拟在2012年2月9日-2015年2月8日分两期回购公司股票.(完)
--整理 李宏薇; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI