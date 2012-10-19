版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 19日 星期五 08:29 BJT

《中国报摘》--中国证券报10月19日

* 头版头条:

--中国国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议,部署四季度经济工作.提出要前瞻性地调节社会融资总规模,保持合理的市场流动性和新增贷款规模.以及优化信贷结构,扩大债券发行规模,促进资本市场稳定健康发展等内容.

* 其他:

--消息人士日前透露,监管层正在酝酿修改完善并购重组相关办法,有望进一步减少、合并与并购重组相关的行政许可项目,将放宽发行股份购买资产的对象数量限制,发行股份定价可能更市场化.

--央行货币政策委员会委员宋国青表示,三季度宏观经济数据总体来说表现不俗,但不利因素仍然存在.年末财政收入可能偏紧,依然要将通胀率维持在较低水平,同时防范通缩风险.

--中国投资有限责任公司[CIC.UL]多伦多办事处首席代表徐秉清透露,由于加拿大矿产和石油资源丰富,中投公司对加拿大的投资最感兴趣的是资源领域.

--保监会二季度保险公司分类监管评价结果显示,近年来保险业风险不断化解,偿付能力整体充足.

--中国交建(601800.SS)(1800.HK)称,其控股股东中国交通建设集团于周四(18日)增持公司1,000万股,占已发行总股份的0.06%,并拟在未来一年继续增持,累计上限为2%.

--洋河股份(002304.SZ)拟投资36.89亿元人民币技改及扩产.同时,拟在2012年2月9日-2015年2月8日分两期回购公司股票.(完)

--整理 李宏薇; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘　　 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]

台湾报摘　　 [PRESS-TW-CMN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐