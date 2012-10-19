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亚洲 | 2012年 10月 19日 星期五 08:43 BJT

〔国际油市〕美国原油期货持于92美元上方,因加拿大至美国输油管关闭

路透首尔10月19日电---美国原油期货周五持于每桶92美元上方,此前海湾地区的紧张局势恶化,加之将加拿大原油运往美国的石油管线连续三日关闭,加剧了市场对供应的担忧.

0010GMT,美国11月原油期货合约CLc1上涨0.01美元,至每桶92.11美元,周四收低0.02美元,至每桶92.10美元.

布兰特12月原油期货合约LCOc1上涨0.2美元,报每桶112.62美元.上日收低0.8美元,报每桶112.42美元.

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