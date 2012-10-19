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市场报道 | 2012年 10月 19日 星期五 08:55 BJT

《汇市简讯》英镑/美元应守住61.8%费波纳奇回档技术位

0024GMT * 自触及趋势线以来的回落之势强劲 * 迄今已守住61.8%费波纳奇回档技术位1.6052,主要趋势线略低于该水准 * 这是多头进场的好时机,停止单在趋势线下方聚集 * 浏览技术图表请点击:(link.reuters.com/kut43t).(完) --编译 王翔琼; 审校 戴素萍

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