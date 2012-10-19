《全球重要经济事件一览表》--10月19日-10月26日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
(除特别说明外,均为GMT时间)
10月19日(五)
布鲁塞尔--欧洲理事会会议(最后一天).
东京--日本央行总裁白川方明在信用联盟协会会议上发表讲话(0635).
10月22日(一)
悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)在2012年澳洲证券化论坛上就增强证券化信息发表讲话(0350).
苏黎世--瑞士央行发表2012年10月统计月报和银行业统计月报(0700).
东京--日本央行主持区域分行经理人会议.日本央行总裁白川方明将就经济及其风险发表讲话.
芝加哥--美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托在芝加哥联储召开的芝加哥支付研讨会上就美国付费系统发表讲话(1830).
10月23日(二)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)召开利率会议.
渥太华--加拿大公布利率决议(1300).
海牙--荷兰央行总裁暨欧洲央行管理委员会委员克诺特就新的欧洲央行公债购买计划和货币政策发表讲话(1430).
10月24日(三)
柏林--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉对担心欧洲央行无限额购买受困欧元区国家公债的立法者发表讲话.
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决议(1815).
米兰--"国际银行业会议",主题为"收紧对银行业获利能力和风险承担激励的监管要求带来的影响".欧洲央行执委普雷特出席活动.
斯德哥尔摩--瑞典央行召开货币政策会议(第一日).
渥太华--加拿大央行公布货币政策报告(1430),随后召开新闻发布会(1515).
悉尼--澳洲央行金融稳定部门主管Luci Ellis在2012年澳洲注册会计师金融和会计展览会上讲话(0230).
10月25日(四)
斯德哥尔摩--瑞典央行公布利率决定.
惠灵顿--新西兰央行公布官方指标利率.
10月26日(五)
米兰--"国际银行业会议",主题为"收紧对银行业获利能力和风险承担激励的监管要求带来的影响".欧洲央行执委普雷特出席活动.
斯德哥尔摩--瑞典央行召开全体委员会议.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 梁睿雪;审校 徐文焰
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