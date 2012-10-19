版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 19日 星期五 09:23 BJT

〔中美贸易〕美国在特殊钢中美贸易争端WTO裁决中获胜

路透日内瓦/华盛顿10月18日电---世界贸易组织(WTO)周四裁定,禁止中国对某些美国出口钢材征收高关税.

该案涉及中国对晶粒取向电工钢征收的关税.这种钢材用于高效率变压器、电动机和发电机等设备的生产.生产此类钢材的美国生产商包括俄亥俄州AK Steel(AKS.N)和宾州ATI Allegheny Ludlum(ATI.N).

尽管与其它中美贸易争端相比,此次特殊钢纠纷可谓微不足道,但WTO做出的裁决还是给美国总统奥巴马送来及时雨,回击了共和党总统候选人罗姆尼对他在中国问题上立场软弱的指责.

美国贸易代表柯克发表声明称:"今天我们再次清楚表明,我们将继续采取每一个必要步骤,来确保中国遵守规则,不会不公平的限制美国出口产品."

中国商务部没有立即对该裁决置评,裁决结果发布于北京时间夜间.

奥巴马政府向WTO提交诉状时,中美特殊钢贸易额在2.5亿美元以内.这与华府9月向WTO提出的汽车及其零部件贸易案件中涉及的规模相比微不足道.美国制造业联盟数据显示,2011年光是中美汽车零部件的贸易额就有120亿美元左右.(完)

--编译 程琳;审校 徐文焰

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐