〔中美贸易〕美国在特殊钢中美贸易争端WTO裁决中获胜

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透日内瓦/华盛顿10月18日电---世界贸易组织(WTO)周四裁定,禁止中国对某些美国出口钢材征收高关税.
该案涉及中国对晶粒取向电工钢征收的关税.这种钢材用于高效率变压器、电动机和发电机等设备的生产.生产此类钢材的美国生产商包括俄亥俄州AK Steel(AKS.N)和宾州ATI Allegheny Ludlum(ATI.N).
尽管与其它中美贸易争端相比,此次特殊钢纠纷可谓微不足道,但WTO做出的裁决还是给美国总统奥巴马送来及时雨,回击了共和党总统候选人罗姆尼对他在中国问题上立场软弱的指责.
美国贸易代表柯克发表声明称:"今天我们再次清楚表明,我们将继续采取每一个必要步骤,来确保中国遵守规则,不会不公平的限制美国出口产品."
中国商务部没有立即对该裁决置评,裁决结果发布于北京时间夜间.
奥巴马政府向WTO提交诉状时,中美特殊钢贸易额在2.5亿美元以内.这与华府9月向WTO提出的汽车及其零部件贸易案件中涉及的规模相比微不足道.美国制造业联盟数据显示,2011年光是中美汽车零部件的贸易额就有120亿美元左右.(完)
--编译 程琳;审校 徐文焰
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI