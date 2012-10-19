〔中国能源〕多部门拟出台系列政策扶持光伏业发展--报载

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透上海10月19日电---上海证券报周五报导,为缓解国内光伏产业面临的困境,中国将从多个层面出台政策,扶持光伏产业发展,例如国家电网公司拟减免光伏并网的接入费用.
国家能源局权威人士透露,国家能源局正在制定促进中国光伏产业发展的指导意见等一系列产业政策,将从扩大国内市场需求、推进企业兼并重组和产业创新进步等多个方面支持光伏产业发展.
中国可再生能源学会副理事长孟宪淦亦透露,一份题为《国家电网关于大力支持光伏发电并网工作的意见》的文件已上报国家层面,昨日国家电网开会原则拟定有条件免除光伏并网的接入费用.
另外,国家能源局正组织专家草拟分布式光伏发电示范区实施办法和补贴标准,将在销售电价中补贴每度电0.4-0.6元人民币.
国家能源局上月发布关于申报分布式光伏发电规模化应用示范区的通知,将出炉一个一期为15GW总装机容量的分布式发电规划,这已经被市场理解为支持国内光伏产业的具体办法.国内多家光伏企业表示,各地目前申报踊跃,一些省拟申报的量远超规定.
中国是全球光伏组件和电池最大的制造基地.随着全球经济减速及欧债危机,目前光伏电池主要应用区域--欧洲对光伏的需求明显下降,光伏产业产能过剩现象更加突出,尚德STP.N等国内光伏企业经营压力陡增,纷纷吁请国家出台扶持政策.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI