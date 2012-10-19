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亚洲 | 2012年 10月 19日 星期五 09:01 BJT

〔中国新债〕中国银行拟发行至多230亿元次级债,含10年和15年--IFR

路透10月19日电---据汤森路透旗下IFR报导，据悉中国银行(3988.HK)(601988.SS)总额不超过230亿元人民币（36.7亿美元）次级债券已经开始路演，中行已委任中银国际证券和中信证券(6030.HK)(600030.SS)担任是次交易联席主承销商。

接近交易人士表示，该期次级债券预设15年期（附第10年末发行人赎回权）和10年期（附第5年末发行人赎回权）两个品种。

“现在各品种的具体发行量还未定，应该会设回拨，最早估计11月初可以出来吧，”上述人士表示。

本期债券和发行人同为AAA级信用评级。中国银行曾于去年5月17日以5.30%的票息发行总额320亿元人民币10+5年期次级债。

而自今年始，四大行中，中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)率先于6月发行200亿10+5年期次级债，发行票面利率4.99%。(完)

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--整理 林高丽; 审校 屈桂娟

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