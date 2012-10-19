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亚洲 | 2012年 10月 19日 星期五 08:56 BJT

〔全球金市〕金价守在1,740美元上方,关注欧元区峰会结果

路透新加坡10月19日电---金价周五持稳于每盎司1,740美元上方,因美元兑其他货币下滑,但在欧元区峰会应对其债务危机的结果出炉之前,投资者可能稍事喘息.

0030GMT,现货金XAU=变动不大,报每盎司1,741.69美元,接近10月初所及11个月高位1,795.69美元.

美国12月期金GCcv1下降1.70美元,至每盎司1,743.00美元.

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