《美股业绩焦点》摩根士丹利获利高于预期,受助于债券交易营收增长

* 经调整后每股盈余(EPS)0.28美元,华尔街预估为0.24美元

* 债券交易部门客户回流

* 股价下跌3.7%

路透10月18日电---摩根士丹利(MS.N)周四公布调整后的季度获利高于预期,因该行债券交易营收增长.债券交易是摩根士丹利长时间来的薄弱环节.

摩根士丹利的债券交易业务今年夏季遭受重创,因穆迪一如预期调降其评级.但摩根士丹利财务长Ruth Porat表示,评级降幅小于许多观察人士此前预期,且该行第三季的交易业务好转.

"客户重新回归,而且整个第三季都是这样,"Porat在接受路透采访时表示.

三年多以来,该行高层一直在讨论提高固定收益交易市场的占比.去年该行设下了将其在华尔街债券交易营收中的份额提高2个百分点的目标.当时分析师称,摩根士丹利的份额为6%.

相关进展一度陷入停顿,但摩根士丹利周四表示,不计该行债券价值变动产生的会计影响,第三季债券交易营收较上年同期增长33%,至15亿美元.

经调整后的整体交易营收增长21%,至36亿美元,利率和信贷交易均带来收益.Porat表示,增幅大部分归功于客户活动的增加,而非资产价值上涨.