版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 19日 星期五 08:57 BJT

〔标题新闻〕港股周五料小幅高开,对本周强劲涨势进行整理;第三季财报季下周一将拉开序幕

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8LI511]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐