《中国报摘》--其他报纸重要消息10月19日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
**上海证券报**
--为缓解光伏产业困境,中国将从多个层面出台政策,扶持光伏产业发展.国家能源局权威人士透露,国家能源局正在制定促进光伏产业发展指导意见等一系列产业政策,多方面支持光伏产业发展.
--浙江股权交易中心周四(18日)正式启动.据介绍,上海证券交易所信息网络有限公司持有该所20%股权.
--有消息称,建行(601939.SS)(0939.HK)现任副行长、执行董事陈佐夫将调任中国出口信用保险公司党委副书记、纪委书记.建行官方不予置评.
--长江证券(000783.SZ)前三季度实现净利约5.5亿元人民币,同比增长66.8%.其中三季度实现净利润1.45亿元,同比增长271.1%.
**第一财经日报**
--今年以来,上海市累计已有12个保障房项目获得公积金支持,贷款总额103.62亿元.
**21世纪经济报 道**
--自9月份以来,人民币兑美元CNY=CFXS重拾升势且势如破竹,央行最新数据则显示9月末外汇存款余额4,138亿美元,环比下降13亿美元,为年内首次下降.一国有大行公司业务部人士称,外汇存款年内净减少是因为企业对人民币汇率的预期转为稳定或升值,尤其是美国推出QE3后,美元贬值趋势明显,企业选择结汇导致.
**证券时报**
--据悉,深圳证券交易所约定购回业务开闸在即,国泰君安证券等券商有望率先试点.
--中国煤炭工业协会预计,今年煤炭新增产能将超过需求增长,煤炭产量有望超过37亿吨,进口仍将保持高位.2013年煤炭经济运行走势仍不乐观.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李宏薇; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
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台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI