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亚洲 | 2012年 10月 19日 星期五 09:21 BJT

〔中国新债〕中国国航计划发行至多50亿元公司债及60亿元中票--IFR

路透10月19日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国国际航空股份有限公司(601111.SS)(0753.HK)正计划发行总额不超过50亿元人民币（8亿美元）公司债券。

两位消息人士表示，该期公司债期限将不超过10年，公司已委任中信证券(6030.HK)(600030.SS)担任是次交易牵头主承销商，中金公司和瑞银证券任联席主承销商。

“预计月底可以拿到发行批文，11月估计能够发行，”一位消息人士表示。

母公司中航集团将为本期债券提供担保，中诚信给予债券和发行人同为AAA级信用评级。

与此同时，国航亦计划公开发行最多60亿元人民币（9.52亿美元）中期票据，已委托中国银行(3988.HK)(601988.SS)和国家开发银行[CHDB.UL]担任联席主办行。

发行人上次涉足公募中票市场是在2009年3月，发行30亿元人民币5年期中票，票面利率3.48%。(完)

--整理 林高丽; 审校 张喜良

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