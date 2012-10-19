〔中国新债〕中国国航计划发行至多50亿元公司债及60亿元中票--IFR

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透10月19日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国国际航空股份有限公司(601111.SS)(0753.HK)正计划发行总额不超过50亿元人民币（8亿美元）公司债券。
两位消息人士表示，该期公司债期限将不超过10年，公司已委任中信证券(6030.HK)(600030.SS)担任是次交易牵头主承销商，中金公司和瑞银证券任联席主承销商。
“预计月底可以拿到发行批文，11月估计能够发行，”一位消息人士表示。
母公司中航集团将为本期债券提供担保，中诚信给予债券和发行人同为AAA级信用评级。
与此同时，国航亦计划公开发行最多60亿元人民币（9.52亿美元）中期票据，已委托中国银行(3988.HK)(601988.SS)和国家开发银行[CHDB.UL]担任联席主办行。
发行人上次涉足公募中票市场是在2009年3月，发行30亿元人民币5年期中票，票面利率3.48%。(完)
--整理 林高丽; 审校 张喜良
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
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