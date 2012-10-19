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亚洲 | 2012年 10月 19日 星期五 09:25 BJT

(重发)〔台湾股市〕微幅开低,美国科技企业财报不佳打压电子股

(重发以补上第一句中的"掼压"二字)

路透台北10月19日电---台湾股市周五受电子板块掼压开低0.3%,与该地区多数市场走势一致.此前包括微软和谷歌在内的一些美国大科技公司均公布获利下滑.

加权股价指数.TWII开低21.8点,报7,443.61点,昨日收平盘.电子机械类指数.TEOI、半导体类指数.TSII、电脑及周设类指数.TCPI领跌,跌幅均超1%.

苹果供应商鸿海精密(2317.TW)下滑1.4%.台积电(2330.TW)下滑1.6%.

外资周四在台湾股市卖超,本月迄今累计卖超120亿台币.(完)

--编译 程琳;审校 张涛/隋芬

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